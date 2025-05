Conclave, Cristobal Lopez Romero: "Se mi votano, scappo"

Il suo profilo però riuscirebbe ad accontentare molti: europeo ma con una vasta esperienza in America latina e nord Africa - fa notare Repubblica -, l’arcivescovo spagnolo di Rabat, in Marocco, potrebbe rilanciare lo spirito di Francesco ma con la bonomia del salesiano . Nato a maggio del 1952 a Vélez-Rubio, in Andalusia, Lopez Romero è entrato appena dodicenne nella famiglia di don Bosco , attualmente l’ordine religioso più grande del mondo, per poi essere ordinato sacerdote a ventisette anni, nel 1979. Vanta studi di filosofia, teologia e giornalismo, il suo primo impegno pastorale è stato a Barcellona con gli emarginati nel quartiere periferico La Verneda.

Dopo un'esperienza in Bolivia, papa Francesco lo ha nominato nel 2017 arcivescovo di Rabat, la capitale del Marocco, e nel 2019 lo ha elevato alla dignità cardinalizia. Chiarissime le posizioni di Lopez Romero su alcuni temi controversi come poveri e migranti. Per lui "le migrazioni non sono un problema ma la conseguenza di molti problemi". E ancora: "Povertà, guerre, carestie e cambiamenti climatici, un sistema economico che – come dice Papa Francesco – stritola interi popoli: questi sono i problemi che danno origine al fenomeno migratorio". Sulle diversità recentemente si è espresso così: "La diversità può essere vissuta nell’unità, non nell’uniformità. Noi dobbiamo essere capaci di ascoltarci reciprocamente, dobbiamo essere attenti a quello che l’altro dice, a quello che l’altro ha e che a me manca, in modo da poterci arricchire mutualmente, vicendevolmente, e costruire l’unità senza soffocare le diversità". Stile informale, gran senso dell’umorismo, molti guardano Lopez Romero con interesse. Tra questi i cardinali dell’America Latina. Guai però fare il suo nome al Conclave, altrimenti "scappo".