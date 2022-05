Battaglione Azov, com'è ridotto Denis dopo 2 settimane di assedio in fonderia: il video-choc

05 maggio 2022 a

"Per il secondo giorno consecutivo, l'esercito russo ha fatto irruzione nello stabilimento. Ci sono battaglie pesanti e sanguinose", ha detto Denis Prokopenko , il comandante del Reggimento Azov , in un notturno dall'interno dell' acciaieria Azovstal attaccata da due Giorni da forze di terra, aria e navali delle truppe di Vladimir Putin . Nel video, pubblicato sui social, l'ufficiale ucraino appare trasformato: il volto stanco, gli occhi scavati, la barba incolta. Non sembra neanche più lui. Il tutto dopo due settimane all'interno della fonderia. "Ringrazio il mondo intero per l'enorme sostegno della guarnigione di Mariupol . I nostri soldati se lo meritano. Nonostante tutto, continuiamo a eseguire l'ordine: la difesa", ha detto stremato Prokopenko che i suoi commilitoni chiamano " Redis ", e che è stato appena sostenuto tenente colonnello .

Lui, insieme ai suoi uomini, da quasi due mesi è asserragliato nell'acciaieria dell'Azovstal. Per questo, nonostante nel 2019 rifiutò militare a Vlodimyr Zelensky ("nulla di politico, noi non facciamo politica", si giustificò Azov di fronte alle polemiche per il gesto. Pare infatti che il regolamento del Reggimento Azov di offrire il saluto militare ai civili, politici compressi), il presidente dell'Ucraina ora lo ha insignito della medaglia più prestigiosa: quella dell'Ordine della stella d'oro “per il coraggio personale e l'eroismo mostrato in difesa della sovranità statale e dell'integrità territoriale dell'Ucraina , e per la fedeltà al suo giuramento militare”.

