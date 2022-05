Papa Francesco, la "proposta indecente" di Madonna: "Non lo faccio da decenni. Possiamo..."

05 maggio 2022 a

"Ciao Papa Francesco, sono una buona cattolica. Lo giuro!": così inizia l'appello di Madonna a Bergoglio su Twitter. La popstar, che ha un seguito di milioni di fan, si è rivolta direttamente al Pontefice per chiedergli un incontro: "Non mi confesso da qualche decennio. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di cose importanti?", ha scritto la cantante americana. Che infine ha aggiunto: "Sono stata scomunicata tre volte, non mi sembra giusto. Cordiali saluti, Madonna". Anche se poi non ha specificato i motivi alla base delle presunte scomuniche.

Non è la prima volta che Madonna si rivolge a Papa Francesco, lo aveva fatto già in passato anche per motivi legati alla sua carriera. La popstar di origini italiane ha avuto diversi problemi con il Vaticano soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta. Sotto accusa sia la scelta del nome d'arte, sia alcuni riferimenti considerati al limite della blasfemia. Per non parlare poi di alcune delle sue canzoni, come per esempio "Like a prayer", il cui video mostra croci in fiamme e altri elementi ripresi dall’iconografia cristiana.

"Se avessi la possibilità di incontrare Papa Francesco gli direi 'Parliamo del punto di vista di Gesù sulle donne'": aveva detto Madonna in un'intervista risalente a qualche anno fa. E ora, forse, il suo desiderio potrebbe finalmente realizzarsi.

