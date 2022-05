Sondaggio di Alessandra Ghisleri: "Italiani dalla parte di Zelensky, ma occhio a...".

06 maggio 2022 a

"C'è una paura molto forte". In collegamento con Stasera Italia, nella puntata andata in onda venerdì 6 maggio su Rete 4, Alessandra Ghisleri mostra i sondaggi sulla guerra. Come si può prevedere, gli italiani temono il peggio. "C'è una paura molto forte, il 72 per cento teme che questo conflitto possa superare il confine ucraino e andare oltre. Di loro il 30 per cento teme addirittura che questo possa sfociare in un conflitto nucleare, ossia nella terza guerra mondiale".

Ma non solo, perché nello studio di Barbara Palombelli, la sondaggista e direttrice di Euromedia Research non nega che i timori coinvolgono anche la situazione economica: "Gli italiani hanno paura perché non riescono a pagare le bollette, vedono che i prezzi continuano ad aumentare quando vanno al supermercato". A maggior ragione a termine della pandemia, "quando si è provato sulla pelle qualcosa che ci ha limitato".

Infine, sugli schieramenti la Ghisleri ammette che la maggior parte è a favore dell'Ucraina, "ma bisogna stare attenti perché nel flusso delle informazioni che c'è, è possibile che si crei qualche confusione". L'esperta mette dunque in guardia, perché "le immagini sono violentissime, molto forti, poi però quando giri lo sguardo vedi la tua situazione familiare e cerchi di riportare tutto a una realtà che ti appartiene". Non a caso anche Volodymyr Zelensky sembra aver fatto retromarcia. Le ultime parole del presidente ucraino fanno pensare che Kiev è disposta a trattare e "sacrificare" la Crimea.

