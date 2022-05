Otto e Mezzo, Igor Volobuyev: "Perché l'esercito ucraino non mi ha accettato"

06 maggio 2022 a

Tra gli ospiti di Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 6 maggio anche Igor Volobuyev. L'ex dirigente Gazprom ha svelato un retroscena a Lilli Gruber: "Non sono scappato dalla Russia, sono andato via dal momento che si scappa quando c'è un pericolo ma io in Russia lavorativamente stavo bene".

L'uomo, che ha deciso di combattere a fianco dell'Ucraina, ha ammesso che la "fuga" è stata una sua scelta: "Se tornassi, non avrei problemi. Nessuno della mia famiglia sapeva dove sarei andato". Eppure il suo arrivo a fianco della resistenza di Kiev non è stato come sperato, visto che "non mi hanno accettato perché non avevo esperienza". Insomma, l'esercito di Volodymyr Zelensky non l'avrebbe coinvolto.

Le parole di Volobuyev hanno suscitato la curiosità di Lucio Caracciolo che a quel punto ha chiesto cosa ne pensasse della decisione di Vladimir Putin di far pagare il gas russo in rubli. D'altronde l'uomo era vicepresidente della società russa che si occupa proprio di gas. "L'idea è una violazione dei contratti - ha tuonato senza mezzi termini -. Però lui puà lanciare i suoi diktat perché molti paesi dipendono dal gas russo". E così è stato e al momento l'Unione europea non ha trovato un compromesso.

