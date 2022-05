L'escort ragazzino: "Droga e sesso, vescovi e piloti tra i miei clienti. Sei ore per 600 euro e poi..."

09 maggio 2022 a

Due testimonianze riportano l'abitudine di vescovi ed ecclesiastici ad andare con le/gli escort. Nella puntata andata in onda ieri sera 8 maggio di Non è l'arena su La7, Massimo Giletti ha presentato il servizio di Rebecca Pecori che ha intervistato un ragazzo che racconta di aver iniziato a fare l'escort a soli 17 anni: "I clienti cercano lo sballo, piloti ubriachi, esponenti della moda ed ecclesiastici...". Aggiunge: "I miei maggiori clienti sono drogati. Ghb, mefedrone, thc, ecstacy, crack, loro vengono per sei ore e 600 euro per non fare un ca*** perché loro sono drogati e non gli tira il pene. Non si fa sesso, si guardano i porno". Insomma, sottolinea, "vengono più per drogarsi che per scopa***. Avvocato, medico, commercialista, non hai idea...".

E poi i "piloti. Non ce ne è uno che non pilota da ubriaco, gli steward sono tutti drogati.... Si fanno una riga e poi vanno a Malpensa". Ma il giovane parla anche degli ecclesiastici: "Sono stato fisso con un arcivescovo a Roma. Mi dava una paccata di soldi...".

C'è un'altra escori che parla di questo. Marco Agostini ha raccolto infatti la testimonianza di una escort che racconta di avere tra i suoi clienti un vescovo. "Il vescovo è fantasioso, vuole sentire le porcate, gli piace se lo tratto male. I collaboratori sono meno discreti". E anche in quell'ambiente c'è la droga. "Quando gi dici di no vanno nel caos. Sono abituati ad avere il potere, ad essere accontentati. C'è chi si innamora e allora diventa un problema. Io non ti offre me stessa, io offro un servizio".

