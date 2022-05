Non è l'Arena, la confessione di Orsini da Giletti: "Sì, voterei per lui". Poi la frase sulla Meloni: "Qualche anno fa..."

09 maggio 2022 a

a

a

Alessandro Orsini non ha usato giri di parole. Finalmente ai microfoni di Non è l'Arena ha spiegato le sue posizioni politiche rivelando per chi vorrebbe e il suo pantheon della politica di casa nostra. E senza alcuna sorpresa ha dichiarato che voterebbe per Giuseppe Conte. Una scelta che è in linea con alcune posizioni espresse dall'analista e anche dall'ex premier, entrambi contrari agli aiuti con le armi da parte dell'Occidente all'Ucraina. Intervistato da Massimo Giletti,

"Come ammorbidire Zelensky". Alessandro Orsini, gli estremi rimedi contro il premier ucraino

Orsini è stato molto chiaro e ha affermato: "Certamente oggi voterei per Giuseppe Conte". Poi il conduttore gli ha chiesto i nomi di cinque politici che ama particolarmente. La risposta di Orsini non si è fatta attendere: "Cinque politici che mi piacciono? Meloni, sul piano personale è fantastica, la conobbi nel 2008, ne ho un ricordo molto bello".

Alessandro Orsini, "abilitazione non riconosciuta": in tv senza titoli? Cosa spunta dal suo passato

Ma non finisce qui. Orsini ha proseguito nella sua speciale classifica facendo i nomi di altri tre politici che sono in cima alle sue preferenze: "Stimo da 20 anni Bersani, un ragionatore". Poi spunta il nome di un altro esponente di spicco del Movimento Cinque Stelle, Virginia Raggi: "Sono un suo grande ammiratore, mi piace anche molto la Carfagna". Insomma Orsini di fatto adesso spiega in modo chiaro le sue posizioni politiche e di fatto ha composto una sorta di Pantheon ideale in cui colloca i nomi della politica di casa nostra. Di certo i nomi di Conte e Raggi non sono una sorpresa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.