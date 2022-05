Gerasimov assente alla parata? "La pagherai", soffiata-Mikhelidze: punito e umiliano da Putin, ecco come

10 maggio 2022 a

Un Vladimir Putin ben diverso da quello che tutti ci aspettavamo. La parata del 9 maggio, quella che avrebbe dovuto celebrare la vittoria contro i nazisti tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, è stata "sottotono, senza proclami e aerei a disegnare una zeta nel cielo". La descrive così Nona Mikhelidze, ricercatrice georgiana e dallo scoppio della guerra in Ucraina presenza fissa in tv. Per lei il presidente russo "ha badato più a giustificarsi che a minacciare". Il motivo? Uno stallo politico e militare.

Lo zar secondo la Mikhelidze sarebbe davanti a un bivio, indeciso sul da farsi: "È come se la guerra avesse raggiunto un plateau e Putin non sa che fare. È deluso, ma non può darlo a vedere, voleva una vittoria e la vittoria ancora non c'è. Naviga a vista - conferma alle colonne del Giorno -. Ma è stato sorpreso della risposta internazionale a fianco dell'Ucraina e ha capito che l'escalation non è nel suo interesse".

Massima attenzione, dunque, all'immagine del Cremlino. Non a caso per la responsabile di ricerca dell'Istituto affari internazionali anche l'assenza dei leader stranieri alla parata è un atto voluto: "È chiaramente una mossa per evitare di mostrare al mondo lo stridente contrasto tra una Ucraina dove ogni giorno un Capo di stato o una celebrità va in pellegrinaggio e una Russia dove solo una manciata di leader, se invitati, sarebbe stata presente sulla Piazza Rossa. Meglio evitare". È però un'altra assenza a destare sospetti, ossia quella di Valery Gerasimov. Sul generale, presumibilmente rimasto ferito in guerra, si è spesso discusso. La stessa Mikhelidze non esclude complicazioni per il suo stato di salute, "ma io credo che il Cremlino non è contento dell'andamento della guerra e che se le cose non vanno come previsto a pagare sarà proprio Gerasimov. L'assenza, forse, è stata suggerita, magari via il ministro della Difesa Shoigu. La vedo più come un avvertimento: o vinci o salti".

