PiazzaPulita, stoccata di Formigli a Biden: "Volontà bellicose, ha degli interessi nella guerra"

Si parla del discorso di Mario Draghi a PiazzaPulita. Nella presentazione della puntata di giovedì 12 maggio su La7, Corrado Formigli fa un'analisi di quanto detto dal premier durante la visita alla Casa Bianca. "Per la prima volta - esordisce - Draghi dice: 'Putin e Biden si siedano a un tavolo'. Dall'altra parte Draghi dice che oggi c'è una situazione di stallo ed è l'occasione per Putin di negoziare. Biden dunque deve decidersi di mettere a un tavolo".

E ancora, lanciando una chiara frecciata al presidente Usa: "Ricordate che le intenzioni di Biden sono state bellicose fin dall'inizio e che gli Stati Uniti hanno un interesse economico nel venderci il gas. Questa guerra è una guerra lontana dagli americani ma vicina a noi". Poi il conduttore manda in onda le parole di Joe Biden, quelle in cui innescava una vera e propria escalation nella guerra in Ucraina.

Ossia quando definiva Putin "un criminale di guerra" o quando auspicava un nuovo presidente alla guida della Russia. Tutte dichiarazioni che hanno innescato la polemica e che hanno costretto la Casa Bianca a tornare sui propri passi. Eppure per Formigli non c'è da stupirsi, perché "gli Stati Uniti hanno interessi" in questa guerra.

