Vladimir Putin schiera la Guardia del Cremlino

Stallo sul fronte orientale ucraino e Mosca schiera la guardia del Cremlino. Lo ha confermato al Corriere della Sera il portavoce militare ucraino Ivan Petrychak della 24ª Brigata meccanizzata. Si tratta del reggimento presidenziale, un’unità d’élite dell’Fsb noto anche come reggimento del Cremlino. Intanto, sul campo ci sarebbero anche ex membri del gruppo mercenario Wagner e combattenti dell’unità di estrema destra Rusich. Dal mese scorso, secondo i vertici della Difesa ucraina, gli assalti in prima linea sarebbero aumentati di circa il 30 per cento.

Non andrebbe tanto meglio per gli ucraini nella regione del Kursk. Mesi fa, in un’intervista al Guardian, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva suggerito, nell’ambito di un accordo di pace, che il territorio controllato dalla Russia in Ucraina venisse scambiato con quello conquistato dai suoi militari nella regione occidentale russa. Intanto, a rallentare l'offensiva russa a Pokrovsk sarebbero le tattiche innovative delle forze ucraine, che combinano l’uso di droni e forze di terra, causando perdite significative di truppe e di equipaggiamento russe. Mosca, inoltre, non conquista grandi città dall’estate del 2022.