PiazzaPulita, rissa furibonda Formigli-Romano: "Vada a studiare", "Apra la finestra e..."

L'iniziativa di approfondimento sui talk show italiani e sui loro ospiti russi, portata avanti dal Copasir, ha tenuto banco a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Tra gli ospiti anche il dem Andrea Romano, con cui il conduttore ha avuto uno scambio piuttosto acceso. "Vi dovete mettere in testa che i giornalisti di mestiere fanno il contraddittorio: se qualcuno dice una bischerata, c'è un giornalista che glielo dice. Se lei questa cosa non la sa se la vada a studiare", gli ha detto Formigli.

Il deputato del Pd, allora, ha replicato: "Richiamo un classico dell'etica del giornalismo: se c'è un dibattito tra uno che dice che ci vuole l'ombrello e uno che dice che non ci vuole l'ombrello, il compito del giornalista non è moderare il dibattito, ma aprire la finestra e vedere se piove". "Ma è quello che facciamo regolarmente", ha controbattuto Formigli. Romano però ha insistito: "Io non voglio polemizzare con lei. Ma non è possibile sostenere legittimamente in un dibattito pubblico, come se avessero la stessa dignità, le tesi dei fatti per cui in Ucraina ci sono civili massacrati da Putin e le tesi di coloro che dicono che quei morti non ci sono."

"Questa rappresentazione dei talk è grottesca perché non avviene mai quello che lei racconta", ha continuato il conduttore e giornalista di La7. Le sue parole però hanno fatto sorridere il dem, che allora ha rilanciato: "Ma se è stato lei a inventare il fenomeno Orsini...". Il riferimento è al professore Alessandro Orsini, spesso criticato per le sue posizioni sulla guerra in Ucraina. Nelle settimane scorse ha partecipato a diverse puntate del talk di La7. Su questo punto, però, Formigli ha specificato: "Le comunico che Orsini, purtroppo o per fortuna, è stato inventato dalla Luiss e da Tor Vergata e non da PiazzaPulita perché aveva una cattedra".

