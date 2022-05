Greta Thunberg, bomba di Bruno Vespa: "Personaggio a tratti inquietante. Diciamola semplice..."

13 maggio 2022 a

Per gentile concessione dell'editore Rai Libri, pubblichiamo alcuni estratti dell'ultimo libro di Bruno Vespa, Donne al potere, da oggi - venerdì 13 maggio - in libreria. Sono 25 (18 italiane e sette straniere) le signore di successo che popolano il testo, raccontate nei loro risvolti pubblici e privati. Di seguito, un breve estratto su Greta Thunberg, la celebre attivista e ambientalista svedese.

Greta Thunberg appare come un automa programmato a leader. Il suo sguardo è fermo, arrabbiato, a tratti cattivo. Non sorride mai. Di lei si sa che vive di rinunce e non ne viene turbata, non contempla frivolezze. Le rimbalza ogni insulto. (...) Greta è un personaggio forte, anche inquietante. (...) Diciamola semplice, ha iniziato come una bambina molto incazzata che ha avuto la fortuna e il privilegio di poter scioperare senza che nessuno abbia potuto biasimare il suo gesto.

