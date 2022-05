Cesara Buonamici, la foto rubata al suo matrimonio: clamoroso, come la sorprendono all'altare

15 maggio 2022 a

E venne il giorno del matrimonio: Cesara Buonamici si è inatti sposata con Joshua Kalam, medico israeliano e suo storico compagno. A sorpresa, nozze civili. La mezzobusto del Tg5 aveva recentemente spiegato come la coppia avesse deciso di sposarsi soltanto ora, per concludere un percorso, dopo lunghissimi anni di rapporto in cui alle nozze non avevano mai pensato.

Alla cerimonia, per pochi intimi, erano presenti anche Clemente Mimun, direttore del Tg5, ed Emanuele Filiberto. Tra gli ospiti vip anche Cesare Prandelli, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Mario Sestini.

La festa, che conterà un centinaio di invitati, si svolgerà il prossimo mercoledì a Roma. E nel frattempo, proprio Mimun ha fatto "filtrare" sui suoi canali social alcuni scatti delle nozze di Cesara Buonamici, sorridente e raggiante.

