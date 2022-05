Maiorca, si tuffa dalla scogliera e muore: spunta il video agghiacciante, la fine dell'ex calciatore

15 maggio 2022 a

Mourad Lambratte è morto a causa di un salto dalla cima di una scogliera alta circa 30 metri. Il fattaccio è avvenuto a Maiorca, dove l’ex calciatore olandese si trovava in vacanza assieme alla moglie e ai figli. Il video del drammatico momento è stato girato proprio dalla compagna, che si è subito resa conto che qualcosa stava per andare storto.

Dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Olanda, tra le file del Vitesse, Lambratte si stava godendo un giro in motoscafo nei pressi di Maiorca. A un certo punto ha deciso di raggiungere la cima di una scogliera e di tuffarsi da lì: un spaventoso salto di circa 30 metri. L’ex calciatore non ha però preso abbastanza slancio per raggiungere l’acqua e si è quindi schiantato contro le rocce. “Mio Dio”, ha gridato la moglie quando si è accorta che il video che stava registrando sarebbe terminato in tragedia.

Il corpo di Lambratte è poi stato recuperato da alcuni sommozzatori della polizia locale e della Guardia Costiera. L’autopsia ha svelato che l’ex calciatore è morto per annegamento, dato che era in stato di semi-coscienza dopo l’impatto con le rocce. La moglie non è ancora stata sentita dalle forze dell’ordine perché comprensibilmente è in fase di choc. Il Vitesse, ex club di Lambratte, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia dell’attaccante, che aveva da poco compiuto 31 anni.

