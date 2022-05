Guido Crosetto, la Finlandia entra nella Nato? "Cosa non avete capito": la lezione ai filo-putiniani italiani

15 maggio 2022 a

La Finlandia ha annunciato ufficialmente la volontà di aderire alla Nato. Ciò ha ovviamente scatenato i filo-putiniani italiani, che hanno riversato sui social le loro critiche nei confronti della Finlandia. Via Twitter è arrivata la replica di Guido Crosetto: “Siete seri quando affermate che una libera nazione non dovrebbe fare scelte, che considera indispensabili alla sua sopravvivenza, se un’altra nazione non le considera positive per sé? Pensate possa esistere un diritto di veto di qualcuno sulla vita altrui perché è più grosso/forte?”.

Nel frattempo Sanna Marin, premier finlandese, ha assicurato che il suo Paese è preparato “a diversi tipo di reazioni russe”. “Quando guardiamo alla Russia - ha aggiunto - vediamo oggi un Paese molto diverso da quello che abbiamo visto appena qualche mese fa. Tutto è cambiato da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina e penso personalmente che non possiamo più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli”. Insomma, se la Finlandia vuole entrare nella Nato la colpa è esclusivamente della Russia che si è messa a invadere una libera nazione e non dell’alleanza atlantica che vuole “espandersi”.

“Non avremmo preso questa decisione - ha spiegato la premier finlandese - se non avessimo pensato che avrebbe rafforzato la nostra sicurezza nazionale. La minaccia nucleare è molto seria, e non può essere isolata - ha chiosato - in una specifica regione se parliamo di armi nucleari”.

