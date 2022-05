Mario Giordano e la Finlandia nella Nato: "Perché dobbiamo stare attenti"

19 maggio 2022 a

a

a

La domanda è stata presentata e ora Svezia e Finlandia possono arrivare a far parte della Nato. Di questo si parla a Stasera Italia nella puntata andata in onda mercoledì 18 maggio su Rete 4. A esprimere non poco scetticismo è Mario Giordano. Il giornalista mette le mani avanti affermando che "tutto ciò che può allontanare la pace deve essere valutato attentamente". Come ricorda Giordano, "nessuno impedisce alla Nato di intervenire a favore di un paese che non fa parte dell'Alleanza atlantica". Eppure, "aderire alla Nato fa scattare l'automatismo - prosegue -. Ci toglie una possibilità di scelta, quindi stiamo attenti".

"Papa Francesco oscurato e censurato": la rabbia di Mario Giordano, sotto accusa c'è Zelensky | Video

L'avvertimento arriva dopo che Giordano, qualche puntata fa di Fuori dal Coro, ha attaccato duramente il governo italiano. Nel mirino, ancora una volta, il conflitto in Ucraina: "Vladimir Putin è un pazzo, un pazzo criminale, ma non è che anche noi siamo messi tanto bene. Davanti al grande scoop di Zona Bianca con l’intervista a Sergej Lavrov tutti i giornalisti sono invidiosi e tutti i politici hanno la coda di paglia".

"Lavrov? Ma si ricorda che cosa lei diceva del Green pass?". Mario Giordano bombarda Draghi | Video

E ancora: "La politica non si rende conto che si sta rendendo ridicola a discutere di un'intervista, siamo entrati in guerra e nessuno lo dice. Non discutiamo delle armi che inviamo all’Ucraina, però discutiamo da due giorni dell’intervista di Peppino Brindisi".

"Ecco quanti giudici tributari arrestano all'anno": Mario Giordano rivela in che mani siamo, inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.