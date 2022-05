Le Iene, la perizia-choc su David Rossi: "Legato e pestato, gli hanno spappolato il fegato"

19 maggio 2022 a

Le Iene tornano sulla morte di David Rossi. Il programma di Italia 1 smonta quanto sostenuto per ben nove anni dalla Procura di Siena: il capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena non si è suicidato. Antonino Monteleone e Marco Occhipinti mostrano in esclusiva una perizia su lesioni mai rilevate e una fisico-balistica. Entrambe porterebbero alla stessa conclusione: fu picchiato e poi tenuto in sospeso per i polsi da altre persone fuori dalla finestra, prima di essere buttato giù. A svelare il contenuto delle perizie è stato Carmelo Miceli, avvocato di Antonella Tognazzi, vedova di David.

Le perizie, ha spiegato il legale a Le Iene, mostrano "che David è stato picchiato violentemente, brutalmente: ha il fegato spaccato con una ginocchiata o un pugno", oltre a ferite da taglio sulle mani che dimostrano abbia "tentato di schivare un coltello o comunque una lama. Ma la parte più importante riguarda le lacerazioni ai polsi "dai quali è stato trattenuto" e le ferite sul sinistro "totalmente sovrapponibili alla cassa dell'orologio che indossava".

Quelle stesse ferite per la perizia sarebbero compatibili con le lesioni di chi "si è sporto fuori da più persone, per le braccia dopo essere stato colpito violentemente, poi viene lasciato cadere da quella persona che prima lascia il braccio destro e poi il braccio sinistro provocando queste escoriazioni, e in quel modo si ha perfettamente una caduta di una persona che arriva a terra nel modo in cui è arrivato David". Nel frattempo di vitale importanza anche i lavori della commissione parlamentare che da mesi cerca di dare spiegazioni a una vicenda tutt'altro che chiara.

