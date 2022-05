Gianluca Vacchi, confessione sconvolgente: "Di notte dormo in una camera iperbarica, ecco perché"

21 maggio 2022 a

"Dormo due ore per notte nella camera iperbarica": Gianluca Vacchi ha fatto questa confessione a radio Deejay. Ospite di Linus e Nicola Savino nel programma radiofonico "Deejay chiama Italia" per presentare il documentario sulla sua vita, l'imprenditore ha spiegato in che modo si prende cura di sé: "Tu ti metti una maschera dove respiri ossigeno puro al 100% e quando esci sei più ossigenato e ci sono grandi benefici per il corpo".

Di fronte a tale rivelazione, i conduttori hanno scherzato sulle difficoltà di dormire in uno spazio così ristretto, ma lui ha replicato: "Riesco a dormire tranquillamente nella camera iperbarica perché questo ossigeno riesce a darti una sensazione di ebrezza". Vacchi si sottoporrebbe a questa pratica per la paura di invecchiare, come svelato da lui stesso durante l'intervista. La camera iperbarica, però, è poco economica. Per questo poi Savino ha chiesto: "Suggerimenti per chi ha un reddito basso?". E Vacchi ha replicato: "L'acqua fredda ce l'hanno tutti. Manca la volontà di farlo. Lo può fare chiunque".

Un'altra pratica per ritardare i segni dell'invecchiamento, infatti, prevede proprio l'utilizzo dell'acqua fredda. A tal proposito l'imprenditore bolognese ha spiegato: "Credo molto nel freddo e ultimamente ho scoperto grandi benefici con la vasca di acqua ghiacciata, proprio con il ghiaccio dentro". Su Instagram, infatti, Vacchi si è mostrato spesso immerso nel ghiaccio fino al collo.

