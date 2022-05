Zona Bianca, Yulia Vityazeva: "Abbiamo le prove", il segreto dei "laboratori"

23 maggio 2022 a

Yulia Vityazeva si è guadagnata le “luci della ribalta” con il suo commento sull’Eurovision Song Contest 2022. Alle indiscrezioni secondo cui gli hacker russi stavano cercando di sabotare il voto per evitare la vittoria dell’Ucraina, la propagandista del Cremlino aveva risposto chiedendo di lanciare un bel missile su Torino, luogo in cui si stava svolgendo l’evento. Alcuni nella televisione italiana hanno pensato che fosse una buona idea invitarla a parlare sui nostri schermi.

E così Yulia è stata ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, dove ha detto di tutto e di più: ovviamente tutte falsità legate al pensiero unico russo e nessun contenuto utile ad alimentare il dibattito. Non è un caso che l’Italia sia l’unico paese in cui questi propagandisti vengono invitati a parlare in tv: “Il mio era un commento sul fatto che Putin voleva sabotare il voto di Eurovision, a quel punto ho detto perché non far saltare Torino con un Satan. Era solo uno scherzo per le stupidate assolute che scrivete”. Quindi Yulia non solo non si è scusata, ma ci ha dato anche degli stupidi: forse lo siamo davvero, visto che le permettiamo di prenderci in giro.

Cosa che ha poi fatto poco dopo: “La corruzione ucraina farebbe impallidire la mafia italiana”. Dopo le proteste in studio si è corretta: “Sto scherzando”. L’uscita più fantasiosa l’ha però regalata sugli Stati Uniti: “Ci sono prove della presenza di biolaboratori americani. Sono cose che già sapevamo. Ora nei territori liberati ci stiamo rendendo conto che avevamo ragione. È triste che non ci crediate”. Difficile farlo dato che non c’è lo straccio di una vera prova…

