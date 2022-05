Mario Draghi, indiscrezioni agghiaccianti dall'ex M5s: "Un criminale, cerca rifugio all'estero"

24 maggio 2022 a

Sara Cunial non si smentisce. L'ex deputata del Movimento 5 Stelle, già nota per le sue controverse tesi no vax, si lascia andare a un'altra strampalata teoria. Oggetto: Mario Draghi. Inizialmente la parlamentare del Gruppo Misto non lo cita, ma gli insulti sembrano diretti proprio al premier: "Tutti mascherati e lui senza mascherina – dice alla presentazione del partito Unione Popolare – O lui è l'unico maleducato d'Italia, un criminale, o siamo tutti degli imbecilli".

Poi parla esplicitamente del presidente del Consiglio: "Questa gentaglia qui sono contenta che si sia fatta vedere in volto da quelle generazioni che li andranno a cercare. Lo troveranno, anche quando cercherà rifugio all'estero, come sta già facendo. Vuole già scappare eh". Per la Cunial Draghi vuole fuggire perché convinto che qualcuno si ribelli e gli faccia pagare il caro prezzo, prima delle severe regole contro il virus, poi della gestione della situazione ucraina. Ma non solo, l'ex grillina è convinta che attraverso la tecnologia gli italiani vengano controllati.

"Il 5G è un'arma di controllo militare e ce la stanno ficcando ovunque -. Lavorano sulle frequenze e sulla nostra memoria fin da bambini fino ad arrivare agli ogm e ai device per agire sul nostro Dna". Nulla di nuovo. Basta pensare che qualche settimana fa, sostenendo le sue tesi contro il vaccino, la deputata si era presentata alla Camera con quello che definiva "un kit di sopravvivenza". "Vi consiglio di starmi lontani perché ho qui con me acqua santa, aglio e paletto", erano state le parole mostrandosi in Aula con tanto di "accessori" anti-Covid annessi.

