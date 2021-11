Sara Cunial, le cifre dichiarate dalla no-vax: prima 1.600 euro, ora... Il peggio della politica

Alessandro Gonzato 10 novembre 2021 a

Nel Gruppo Misto della Camera dei deputati c’è Eugenio Sangregorio, 82 anni, nato in provincia di Cosenza e residente a BuenosAires,imprenditore edile eletto nella circoscrizione estero nelle liste dell’Unione Sudamericana Emigrati Italiani il quale prima della nomina guadagnava oltre 3 milioni 200mila euro, aveva già un jet privato, 2.500 dipendenti, un lungo elenco di proprietà e di partecipazioni in consigli d’amministrazione. Non pensiamo che il possibile voto anticipato e il rischio di non venire rieletto, qualora Draghi a febbraio salisse al Quirinale e si tornasse alle urne, gli tolga il sonno. Nel Gruppo Misto però c’è anche il 32enne marchigiano Paolo Giuliodori, sbarcato a Roma nel 2018 coi 5 Stelle, poi espulso dal Movimento e passato alla componente «L’Alternativa c’è», che nel 2017 di euro ne guadagnava zero e oggi 98.647. Si è comprato subito la moto. Reddito complessivo nullo prima dell’elezione anche per Rosa Menga, di professione medico, anche lei arrivata a Montecitorio fra le truppe grilline: attualmente si gode 111.578 euro e nel frattempo è diventata proprietaria di un immobile a Foggia. Dalle stalle alle stelle pure per l’imprenditrice digital Maria Laura Paxia e la giovane italo tedesca Yana Chiara Ehm, che ha un curriculum studentesco di primo livello ma nel 2017 stando alla dichiarazione all’Agenzia delle Entrate non percepiva un centesimo. Ecco: forse loro sono un po’ più preoccupati dall’eventualità di perdere la poltrona.

CAMBI DI CASACCA

Nel misto c’è di tutto e di più. Sara Cunial prendeva poco più di mille euro e adesso sfiora i 100 mila. Anche lei è entrata nella scatoletta di tonno col marchio 5 Stelle. Finora si è segnalata per le sue durissime prese di posizione contro i vaccini, per le teorie complottistiche legate al Covid, perché l’anno scorso a Pasquetta è stata fermata a Roma dalla polizia durante un controllo stradale per l’emergenza Coronavirus mentre percorreva la Via del Mare e sanzionata dopo aver spiegato che stava raggiungendo il mare per motivi di lavoro, e perché qualche mese dopo ha tentato di baciare un inviato della trasmissione Piazzapulita per dimostrare che «non c’è bisogno della mascherina»: «Non sai che ti stai ammalando tu mentre usi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro». Ex 5 Stelle ed ex reddito zero anche CristianRomaniello (ora 98.471), mentrel ’attore Nicola Acunzo ne percepiva quasi 16 mila, e adesso, nel Misto, come il collega Romaniello. La Casaleggio Associati e la permanenza nel Misto hanno cambiato la vita anche a Nadia Aprile (da 28.235 a 104.020), a Pino Cabras (da 48 a 100 mila), a Rosalba De Giorgi (da 37milaa 96).Merita un approfondimento lo “0” in tabella accanto a Piera Aiello: fino alle elezioni 2018 viveva sotto altra identità dopo aver denunciato negli anni ’90 gli assassini del marito e iniziato a collaborazione con la magistratura. Aiello era stata costretta a sposare il figlio di un mafioso, ucciso pochi anni dopo. Tornando alle note liete (per i diretti interessati) anche Giuseppina Occhionero ha quintuplicato le entrate annuali (117.612), lei però non grazie ai 5stelle bensì prima a Liberi e Uguali e poi a Italia Viva, ché non solo di Gruppo Misto si vive. E lo sa bene anche il collega renziano Catello Vitiello, cacciato dal movimento perché massone. Nel 2018 dichiarava 38.043 euro, e ora 102.689.

