Sofiia Karkadym, Questo nessuno lo sa". Ricordate l'ucraina del triangolo amoroso? Ora si capisce tutto

24 maggio 2022 a

a

a

Sofiia Karkadym fa ancora parlare. Dopo essere scappata con il marito della famiglia che la accoglieva, la rifugiata ucraina è al centro di un altro gossip. Secondo la Pravda Sofiia non sarebbe di Leopoli come aveva dichiarato, ma di Kiev. Fin qui nulla di così sconvolgente, se non fosse che c'è anche chi la accusa più pesantemente. La 22enne sarebbe addirittura coinvolta in piccole frodi, come la vendita di tesine universitarie, per le quali avrebbe incassato soldi in anticipo prima di sparire. Per farlo avrebbe utilizzato diverse identità riuscendo sempre a scampare alla giustizia.

"Ecco come mi ha fregato il marito". La moglie e le corna con la profuga ucraina: roba piccantissima

Per lei, una volta arrivata a Bradford, in Gran Bretagna, un padre di famiglia ha lasciato moglie e due figli. Tra Sofiia e Tony Garnett sarebbe scoppiato l'amore dopo soli dieci giorni dall'arrivo dell'ospite. "Non sono una sfasciafamiglie, io e Tony ci amiamo davvero", sono state le parole della giovane dopo che la moglie dell'attuale compagno l'aveva accusata. E ancora, spiegando la sua versione dei fatti: "Dal primo giorno ho sentito che qualcosa non andava con Lorna. Ho cercato di essere gentile ma lei si lamentava ogni giorno, diventando sempre più gelosa del tempo che io e Tony stavamo trascorrendo insieme. Ogni notte chiedeva a Tony 'Perché stai al piano di sotto con lei?'".

Loro la ospitano e lei... beffa per la famiglia che ha accolto questa ucraina: incredibile triangolo amoroso

Da quel giorno la rifugiata ucraina e l'uomo che l'aveva accolta vivono felici, lontani dalla prima famiglia di Tony mentre Lorna non si dà pace: "Ho il cuore spezzato dopo quello che è successo. Sofiia ha messo gli occhi su Anthony fin dall'inizio, ha deciso che lo voleva e lo ha preso. Non le importava della devastazione che ha lasciato alle spalle". Poi l'amara conclusione: "L'abbiamo aiutata perché era la cosa giusta da fare. Ma lei mi ha ripagato così".

"Sapete cosa ha fatto sua moglie?". Parla l'ucraina del triangolo amoroso: la frase che ribalta tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.