Safiria Leccese, "La ricchezza del bene" sbarca a Roma: business e valori alla sede Mediolanum

26 maggio 2022 a

a

a

Giovedì 26 maggio alle 18 Safiria Leccese presenterà il suo libero La ricchezza del bene. Storie di imprenditori fra anima e business a Roma, nella sede capitolina di Mediolanum in via dei Due Macelli 66, in un evento, organizzato da Sabrina Pallocci, private banker del gruppo fondato dal compianto Ennio Doris.



La celebre giornalista di Mediaset ha raccolto in queste pagine le avventure umane, prima ancora che professionali, di grandi gruppi come Ferrero, la stessa Mediolanum, Branca, Thun, Campagnolo, BBGroup, la Mediterranea, Stella Maris, Pedrollo. Tutte accomunate dalla capacità di partire da zero e crescere fino a diventare solidissime realtà internazionali senza mai mettere in secondo piano i valori rispetto al profitto. Una economia che guarda alla solidarietà, alla persona e alle esigenze della società. E non è un caso che a chiudere la rassegna di personaggi ci sia Carlo Acutis, morto a 15 anni nel 2006 e diventato Beato proprio dopo l'uscita del libro, nel 2020: ricco di nascita ma convinto a condividere la sua fortuna con chi meno aveva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.