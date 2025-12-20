Libero logo
Rocco Casalino, la finta telefonata: chi gli propone di allearsi

sabato 20 dicembre 2025
1' di lettura

Rocco Casalino vittima di uno scherzo telefonico. Dopo l'addio al Movimento 5 Stelle, l'ex portavoce di Giuseppe Conte cade nella "trappola" di Matti da legare, la trasmissione in onda su Radio2. Qui viene contattato da Mario Benedetto che si è finto l'assistente di Nichi Vendola. A quel punto è intervenuto lo stesso imitatore di Vendola: "Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, come le caldarroste a dicembre: è tempo di coalizione. Che ne pensi? Coalizziamoci".

Immediata la reazione del diretto interessato che è scoppiato a ridere: "Mi fa sorridere la cosa, non c’è bisogno di una nuova alleanza, c’è già tutto. C’è il Movimento, c’è il PD, c’è Avs. Non c’è bisogno di qualcosa di nuovo… Poi semmai ci vorrebbe qualcosa di nuovo più al centro, non ancora a sinistra. Un altro partito a sinistra sarebbe anche troppo". 

"La moderazione - ha insistito l'imitatore - è quello che manca in questo periodo storico e politico. Come diceva Kierkegaard, la caverna non è solo conoscenza, ma è anche la realtà da cui non si può trascendere e uscire. Se questa realtà ci fa capire che nella caverna si rischia di rimanere bloccati, conviene andare avanti". Da qui la decisione del programma di palesarsi dadicando a Casalino la canzone Senza una stupida storia di Achille Lauro riadattata per Casalino. Ridendo, l’ex portavoce di Conte ha chiesto: "Di che radio siete?".

rocco casalino
nichi vendola

Alla fiera dei libri Nichi Vendola sfregia il Vangelo: "Maria? Tutti personaggi queer"

Rinnega tutto, tranne Conte Rocco Casalino, perché è sempre in tv: tutta la verità

Interventista da ridere Rocco Casalino, sconcertante richiesta a Repubblica: "Mi aiuti! Scriva l'email"

