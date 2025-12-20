Rocco Casalino, la finta telefonata: chi gli propone di allearsi

Rocco Casalino vittima di uno scherzo telefonico. Dopo l'addio al Movimento 5 Stelle, l'ex portavoce di Giuseppe Conte cade nella "trappola" di Matti da legare, la trasmissione in onda su Radio2. Qui viene contattato da Mario Benedetto che si è finto l'assistente di Nichi Vendola. A quel punto è intervenuto lo stesso imitatore di Vendola: "Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, come le caldarroste a dicembre: è tempo di coalizione. Che ne pensi? Coalizziamoci".
Immediata la reazione del diretto interessato che è scoppiato a ridere: "Mi fa sorridere la cosa, non c’è bisogno di una nuova alleanza, c’è già tutto. C’è il Movimento, c’è il PD, c’è Avs. Non c’è bisogno di qualcosa di nuovo… Poi semmai ci vorrebbe qualcosa di nuovo più al centro, non ancora a sinistra. Un altro partito a sinistra sarebbe anche troppo".
Rocco Casalino, perché è sempre in tv: tutta la verità«Eravamo in una sala riservata a Buckingham Palace: io, la regina, Trump, Macron e Conte. Ho pensato: “Che c...
"La moderazione - ha insistito l'imitatore - è quello che manca in questo periodo storico e politico. Come diceva Kierkegaard, la caverna non è solo conoscenza, ma è anche la realtà da cui non si può trascendere e uscire. Se questa realtà ci fa capire che nella caverna si rischia di rimanere bloccati, conviene andare avanti". Da qui la decisione del programma di palesarsi dadicando a Casalino la canzone Senza una stupida storia di Achille Lauro riadattata per Casalino. Ridendo, l’ex portavoce di Conte ha chiesto: "Di che radio siete?".