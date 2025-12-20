Rocco Casalino, la finta telefonata: chi gli propone di allearsi

Rocco Casalino vittima di uno scherzo telefonico. Dopo l'addio al Movimento 5 Stelle, l'ex portavoce di Giuseppe Conte cade nella "trappola" di Matti da legare, la trasmissione in onda su Radio2. Qui viene contattato da Mario Benedetto che si è finto l'assistente di Nichi Vendola . A quel punto è intervenuto lo stesso imitatore di Vendola: "Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, come le caldarroste a dicembre: è tempo di coalizione. Che ne pensi? Coalizziamoci ".

"La moderazione - ha insistito l'imitatore - è quello che manca in questo periodo storico e politico. Come diceva Kierkegaard, la caverna non è solo conoscenza, ma è anche la realtà da cui non si può trascendere e uscire. Se questa realtà ci fa capire che nella caverna si rischia di rimanere bloccati, conviene andare avanti". Da qui la decisione del programma di palesarsi dadicando a Casalino la canzone Senza una stupida storia di Achille Lauro riadattata per Casalino. Ridendo, l’ex portavoce di Conte ha chiesto: "Di che radio siete?".