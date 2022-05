Quarta Repubblica, Federico Rampini: "Vi dico qual è stato il più grande errore di Joe Biden"

31 maggio 2022 a

a

a

Federico Rampini, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 30 maggio spiega che la guerra in Ucraina "è cominciata il giorno in cui Joe Biden, alla vigilia del conflitto, disse 'non manderemo mai un soldato americano sul suolo ucraino' e così semmai ha dato campo libero a Vladimir Putin". Insomma, secondo l'editorialista del Corriere della Sera, gli Stati Uniti avrebbero dovuto essere più incisivi dall'inizio.

“Parliamo di Salvini?”. Raptus di Cacciari, gelata la Gruber: “Basta con queste putt***”

Invece si tentenna sull'invio delle armi a Zelensky e sull'embargo di gas e petrolio. Tanto che, prosegue Rampini, "l’Italia sta finanziando la guerra di Putin continuando a comprargli il gas".

Per quanto riguarda i negoziati, osserva il giornalista, "gli americani considerano il presidente Erdogan una persona inaffidabile", quindi nutrono ben poche speranze di una trattativa sotto la supervisione della Turchia.

Diretta La Gazprom taglia le forniture di gas all'Olanda: è ufficialmente iniziata la guerra dell'energia

Una tesi che trova d'accordo anche l'ex ministro degli Interni Minniti: "Ci troviamo davanti ad una guerra lunga. Il segnale è se si apre una trattativa sul grano che vorrebbe dire che Putin non vuole portare ad una mondializzazione della guerra". Poi Minniti parla delle mosse di Joe Biden: "Proprio quando l’inerzia in Donbass va verso i russi, l’America sostiene l’Ucraina ma non vuole l’escalation con l’invio di armi pesanti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.