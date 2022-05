Silvio Berlusconi, bambola gonfiabile e... l'ultima porcata in prima pagina firmata Travaglio

31 maggio 2022 a

a

a

"Viaggio in Russia - Dopo il tentativo di Salvini....", si legge nel titolo della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 31 maggio, tocca a Silvio Berlusconi. Il Cavaliere indossa un colbacco russo - quello che aveva in una famosa fotografia che lo ritraeva qualche anno fa ormai insieme a Vladimir Putin - e sotto il braccio ha una bambola gonfiabile bionda. "No Silvio, neanche tu puoi andare a Mosca a 'costruire la pace'". "Ma io Putin lo conosco bene", ribatte Berlusconi. E la risposta è ancora "No!". "Vabbè allora ditelo che la pace vi fa schifo", conclude il Cav.

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto quotidiano

"I nostri servizi segreti devono farlo": Minniti lancia l'allarme in tv, che cosa può accadere (presto) in Italia

È satira questa? Per lo più la sensazione è che il primo "odio" non si scorda mai. E per il direttore Marco Travaglio Silvio Berlusconi resterà per sempre il nemico numero uno. Prima di Mario Draghi, prima di Matteo Renzi. Prima di chiunque altro. Così, Travaglio sbatte sulla prima pagina del suo giornale questa vignetta di Natangelo, che non fa ridere nessuno, tranne lui evidentemente. Questo disegno "satirico" è solo un mero sfregio, l'ennesimo, l'ultimo di una serie, al leader di Forza Italia. L'ultima vergogna.

"Lui capisce solo una cosa". L'ambasciatore Massolo: "Vi spiego come fermare Putin"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.