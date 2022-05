L'aria che tira, generale Fioravanti: "Se Putin sfonda al centro, può dare l'ordine di continuare fino a Kiev"

31 maggio 2022 a

Cartina alla mano, il generale Maurizio Fioravanti ha fatto il punto della situazione dell’invasione russa in Ucraina a L’aria che tira, su La7. “Dopo le prime settimane in cui non sono arrivati ad alcun risultato - ha esordito - i russi hanno riarticolato tutto il loro dispositivo, togliendo la maggior parte delle forze da Kiev per isolare metà Ucraina”.

“Prima hanno concentrato i loro sforzi a sud e sud-est conquistando Mariupol - ha proseguito il generale Fioravanti - e ora appare evidente che si stanno concentrando su Sverodonetsk, che è sotto massima pressione, con l’obiettivo di chiudere tutta l’area e isolare metà Ucraina. Ricordiamo anche che all’inizio dell’invasione Vladimir Putin parlò di denazificazione dell’Ucraina come primo obiettivo. Come militare e come europeo spero che non succeda, ma se i russi riescono a sfondare al centro nulla toglie che Putin possa dare l’ordine di continuare fino a Kiev e Leopoli”.

D’altronde in questa fase è davvero complicato capire cosa passa per la testa di Putin. Possiamo solo fare affidamento sui report, o presunti tali, che filtrano sulla stampa internazionale. L’ultimo parla di un presidente russo disposto a sacrificare il proprio esercito pur di raggiungere i suoi obiettivi. Secondo un rapporto confidenziale Putin avrebbe affermato che oltre 30mila uomini morti finora nell’invasione siano “un prezzo che vale la pena pagare”. Il leader del Cremlino non intende fermarsi fino a quando non avrà ottenuto la vittoria almeno in Ucraina orientale.

