Valentin Yumashev, il consigliere di Putin lascia: dimissioni lampo. Cosa c'è dietro questa scelta

Vladimir Putin continua a perdere alleati: Valentin Yumashev, genero dell'ex presidente russo Boris Eltsin, ha deciso di lasciare l'incarico di consigliere dello zar. Lo riporta la Reuters. L'addio al Cremlino, in realtà, risale allo scorso aprile, stando a quanto riportato da Lyudmila Telen, primo vicedirettore esecutivo del Boris Eltsin Presidential Center. Una decisione confermata anche da un'altra persona, che però è voluta rimanere anonima.

Yumashev è sposato con la figlia di Eltsin, Tatyana. Prima delle sue dimissioni, era lui a tenere ancora legati l'amministrazione Putin e il governo di Eltsin, caratterizzato da riforme liberali e aperture verso l'Occidente, cosa molto lontana dalle politiche e dalle strategie attuali dello zar. L'ex consigliere, comunque, non aveva mai avuto un ruolo di rilievo nell'amministrazione. Con Eltsin, presidente dal 1991 al 1999, era stato invece capo dell'amministrazione presidenziale.

Il Cremlino, insomma, perde pezzi. Queste, infatti, non sono le prime dimissioni che mettono in allarme il presidente russo. Lo scorso marzo Anatoly Chubais, un'altra figura di spicco dell'era Eltsin, ha lasciato il suo ruolo di inviato speciale del Cremlino. Mentre questo mese un diplomatico della missione russa presso le Nazioni Unite si è dimesso ammettendo di essere contrario alla guerra in Ucraina. Nessun commento sulle dimissioni di Yumashev da parte del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

