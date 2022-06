Regina Elisabetta, sei colpi di pistola verso la sovrana: il giorno più buio, ciò che pochi sanno

02 giugno 2022 a

Dal 2 al 5 giugno il Regno Unito si anima. In quei tre giorni verrà infatti festeggiato il Giubileo di Platino, i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta. Un vero e proprio traguardo, nonché uno dei momenti più importanti per la Corona. In particolare, è il Trooping the Colour (o Queen’s Birthday Parade) il momento centrale del Giubileo. Si tratta di una celebrazione tradizionale e militare dedicata al sovrano in carica. Una sorta di compleanno.

Ogni re inglese infatti festeggia due "nascite", quella privata e quella pubblica. Quest'ultima è il Trooping The Colour, una celebrazione divenuta "compleanno" solo nel 1748 quando Giorgio II (1727-1760) decise di spostarla in estate con un clima ben più favorevole rispetto agli altri mesi. Eppure c'è una curiosità su questa festa che pochi conoscono. Fino al 1986 Elisabetta II ha preso parte al Trooping The Colour seduta su un cavallo, poi però il 13 giugno 1981 qualcosa cambiò: la Regina aveva appena lasciato Buckingham Palace, quando stava percorrendo il Mall in sella al Burmese.

All’incrocio con Horseguards Road, un 17enne di nome Marcus Sarjeant sparò 6 colpi a salve. Il cavallo della Regina si imbizzarrì ma la sovrana riuscì a calmarlo salvandosi. Il ragazzo fu comunque condannato a 5 anni di reclusione. Dal carcere il 17enne avrebbe scritto una lettera di scuse a Sua Maestà: "Volevo essere famoso. Volevo essere qualcuno", confessò. E pare ci sia riuscito.

