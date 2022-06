Otto e mezzo, Paolo Mieli: "Chi sono in Italia quelli pagati da Putin?", la risposta gela Giovanni Floris

03 giugno 2022 a

A Otto e Mezzo, il talk show su La7 di Lilli Gruber (momentaneamente condotto da Giovanni Floris), tra gli ospiti c'è un Paolo Mieli scatenato che parla in modo aperto dei presunti filo Putin che animano il dibattito in Italia sulla guerra. A una precisa domanda di Giovanni Floris, Mieli risponde senza usare giri di parole. Floris chiede in modo diretto: "C'è qualcuno in Italia che è pagato da Putin?".

La risposta dell'editorialista del Corriere della Sera non si fa attendere: "In Italia c'è una situazione strana. Secondo me le voci pro Putin vanno fatte sentire. Io mi diverto a vedere queste figure che partecipano al dibattito tv: ci sono esperti, analisti, ma anche figure molto grottesche". Poi però Mieli entra in profondità sul tema. "Quelli pagati da Putin si riconoscono", afferma Mieli. "Giovanni tu hai presente qualche nome?", chiede in modo provocatorio al conduttore.

Poi subito dopo aggiunge: "Non è che tutti i personaggi pittoreschi o grotteschi vengono pagati da Putin. Diciamo che alcuni personaggi, come ad esempio Silvio Berlusconi, Carlo De Benedetti, Matteo Salvini o anche Michele Santoro che si sono mostrati molto sensibili alla causa russa". Poi però Mieli ha sottolineato ancora un concetto: "Quelli pagati si riconoscono. Ci sta lavorando il Copasir, lasciamo lavorare e attendiamo...".

