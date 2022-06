Otto e mezzo, Lucio Caracciolo svela il retroscena su Putin: "Ha un cancro? Vi dico come stanno le cose"

03 giugno 2022 a

Lucio Caracciolo, direttore di Limes, intervenendo a Otto e Mezzo su La7, ha provato a fare chiarezza sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Un dossier dell'intelligence Usa pubblicato ieri da Newsweek parla di uno zar malato a causa di un cancro. Ma si va oltre. Il report degli 007 di fatto conferma anche l'ipotesi di un intervento subito da Putin in aprile. Le voci su uno stato di salute precario del leader russo girano da parecchi mesi.

Anche alcune apparizioni in pubblico o in tv hanno lasciato spazio a forti dubbi proprio sulle sue condizioni. In un video ad esempio Putin è apparso col volto tirato mentre seduto si aggrappa con una mano al tavolo come se volesse tenere a bada un malessere fisico. Altro dettaglio che ha insospettito i servizi di intelligence Occidentali è stata una mossa col piede che segnalava un problema alle articolazioni. Ma nonostante si stato depositato il report dei servizi di intelligence di Washington, Lucio Caracciolo è molto scettico su queste informazioni che riguardano lo stato di salute di Putin.

E così ha voluto dire la sua a Otto e Mezzo: "Non credo alla malattia di Putin, sono vent'anni che sento questa storia". Poi a Floris che gli chiedeva delle condizioni di Joe Bide, sempre Caracciolo ha risposto: "Non credo nemmeno alle voci su Biden. Però devo dire che negli Stati Uniti, in caso di problemi di salute del presidente c'è alle sue spalle uno staff capace di assurmere decisioni".

