Otto e mezzo, Giovanni Floris chiude la puntata: "Sarò qui, ecco come sta Lilli Gruber"

02 giugno 2022 a

Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber in conduzione a Otto e mezzo. Lo storico conduttore di Di Martedì come avevamo anticipato ha sostituito Lilli Gruber nel salotto di La7. Il motivo dell'avvicendamento lo ha spiegato lo stesso Floris davanti alle telecamere: "Sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli Gruber ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l'esito del tampone molecolare". Floris questa sera ha fatto il bis e infatti si è nuovamente presentato in plancia di comando a Otto e Mezzo.

Tra gli ospiti in studio Lucio Caracciolo e Paolo Mieli con i quali Floris ha chiacchierato della situazione drammatica che sta coinvolgendo l'Ucraina. Ma sul finire della puntata, è stato proprio Floris a spiegare ai telespettatori i motivi della sua presenza in studio.

E così mentre stavano passando in onda i titoli di coda della puntata di questa sera, proprio Floris ha annunciato: "Domani sera mi vedrete ancora qui perché Lilli Gruber ha il Covid e dunque toccherà a me andare in conduzione". Poi Floris ha voluto salutare la conduttrice augurandole un pronto ritorno in studio al più presto. Purtroppo il tampone a cui si è sottoposta la Gruber è risultato positivo. Dopo un periodo di isolamento la conduttrice potrà riprendere il suo posto a Otto e mezzo, un programma che ormai la identifica da parecchi anni, una vero e proprio punto fermo tra i talk che affollano la tv.

