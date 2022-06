Lilli Gruber sostituita da Giovanni Floris, terremoto a Otto e Mezzo: la verità dietro il cambio di conduzione

01 giugno 2022 a

Lilli Gruber sostituita. No, non in modo permanente. Accendendo il televisore su La7, mercoledì 1 giugno i telespettatori sono rimasti sorpresi: al posto della conduttrice hanno trovato Giovanni Floris. A spiegare quanto accaduto è lo stesso volto di DiMartedì: "Benvenuti a Otto e Mezzo, sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli ha avuto un contatto con una persona positiva e sta aspettando l'esito del tampone". Insomma, Floris è il conduttore di Otto e Mezzo per una sera. Inutile dire che gli utenti del web si sono subito preoccupati: "Raga - scrive Loredana su Twitter - ma cosa sta succedendo perché c’è Floris al posto della Gruber". Ma il mistero è tutt'altro che un giallo.

D'altronde il giornalista a Otto e Mezzo è di casa. Qualche giorno fa la Gruber, avendolo ospite, aveva chiesto al collega previsioni sul futuro di Draghi. "È difficile prevedere cosa succederà. Una delle caratteristiche di tutte le critiche a Mario Draghi, è che sono delle critiche fatte da seduti. C'è un governo che deve fare il lavoro suo e intanto noi andiamo a elezioni e ognuno dice la cosa che fa più comodo al proprio elettorato", era stata la premessa per poi scendere nel dettaglio.

"Se noi avevamo nel 2000 una dipendenza del 20% dell'energia dalla Russia e arriviamo nel 2014 col 40%, ci sono 14 anni in cui questa dipendenza è raddoppiata, per alcuni rapporti che hanno privilegiato le forniture dalla Russia, negli anni di governo di Berlusconi".

