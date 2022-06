Alessandro Meluzzi, "siamo sicuri che Draghi...": agghiacciante insinuazione sulla salute del premier

03 giugno 2022 a

Indiscrezioni, voci, conferme. E le ultime conferme arrivano da servizi segreti americani, secondo cui sì, Vladimir Putin sarebbe malato: a colpirlo un cancro al midollo spinale. E sempre per i medesimi servizi, oltre ad essere già stato operato, al Cremlino ci si interroga su quanto lo zar possa restare in vita. Tanto che, aggiungono sempre gli 007, sarebbero già in corso delle faide e delle aspre lotte di potere per la successione: chi prenderà il posto di Vladimir Putin nel caso in cui morisse?

Come detto, questa è soltanto l'ultima indiscrezione sulla salute dello zar di una lunga, lunghissima serie. Si è parlato di leucemia, morbo di Parkinson, altri gravi menomazioni fisiche dovute a ragioni non del tutto chiarite. Insomma, abbiamo sentito di tutto e di più. Ma quest'ultima pista, quella del cancro al midollo spinale, sembra essere una delle più potabili, e seppur non in versione così dettagliata era stata rilanciata nelle scorse settimane anche dai servizi segreti di Kiev.

Chi, però, sembra non credere affatto alle informazioni di intelligence è il solito Alessandro Meluzzi, sempre schierato su posizioni filo-russe e sempre pronto a "lisciare il pelo" al Cremlino. E, in questo caso, lo psichiatra la spara grossissima. Lo fa rigorosamente su Twitter, laddove cinguetta quanto segue: "Servizi Usa, Putin ha un cancro. Ma siamo sicuri che Biden, Draghi & Co. siano in buona salute?", conclude Meluzzi. Insomma, insinua che, forse, neppure Mario Draghi stia poi così bene...

