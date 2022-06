Non è l'Arena, Giletti collassa e Selvaggia Lucarelli lo insulta: "Come una sposina all'altare"

06 giugno 2022 a

Non poteva perdere questa occasione Selvaggia Lucarelli per sfottere Massimo Giletti. Da tempo tra i due non corre buon sangue e ieri, domenica 5 giugno, dopo che il conduttore di Non è l'arena, in diretta da Mosca ha avuto un malore, la giornalista ha subito scritto un post al vetriolo sul suo profilo Twitter: "L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare".

"Cremlino palazzo di m..., basta sceneggiate". Sallusti gela Giletti a Mosca e lascia Non è l'Arena

Giletti, infatti, a un certo punto non si è sentito bene. "C'era molto freddo, forse un calo di zuccheri", dice il giornalista, tornato in onda dopo un assenza di circa un quarto d'ora. "Massimo Giletti ha avuto un mancamento, speriamo di avere notizie presto", aveva avvertito dallo studio, a Roma, Myrta Merlino allarmandosi per condizioni del collega. "Oddio, aiutate Massimo", aveva detto la conduttrice de L'aria che tira. Poco dopo, notizie tranquillizzanti: "Vedo che Massimo è in piedi, ora ci ricolleghiamo con lui, appena sarà in condizioni di parlare".

"Vita o morte, solo uno stupido". Giletti incalza e Cacciari sbotta, una sonora lezione all'Ue

La puntata è stata serata caratterizzata dall'intervista di Giletti a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Le dichiarazioni della portavoce sono state stigmatizzate da Alessandro Sallusti: "Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso del fatto di conoscerti e avere un buon rapporto con te, prima immaginavo che tu avresti parlato al popolo russo invece che al popolo italiano, poi ho capito di no e immaginavo che tu parlassi con Putin, cioè che facesse qualcosa Putin, un ministro, qualcosa per cui tutti noi dovevamo andare fieri della nostra libertà di informazione. Invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere". "Non partecipo a questa sceneggiata".

