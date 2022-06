Papa Francesco a L'Aquila? "Una conferma, dimissioni imminenti": quel clamoroso precedente

06 giugno 2022 a

Tam tam impazzito sulle dimissioni di Papa Francesco. Il Pontefice andrà a L'Aquila per chiudere le celebrazioni della Perdonanza celestiniana il 28 agosto. Ma ora le speculazioni si sprecano: nel mirino ci sono le condizioni di salute del Pontefice, ormai costretto a usare da un mese la sedia a rotelle. Il timore per il Papa è anche associato alla simbologia di questa città, legata storicamente alla memoria di Celestino V, il primo papa dimissionario della storia.

Osserva il Messaggero che c'è anche il precedente di Benedetto XVI che andò sulla tomba di Celestino V per lasciarvi in dono il suo Pallio. Un gesto che allora fu interpretato, appunto, come la volontà di percorrere la stessa strada e abdicare, come effettivamente fece nel 2013.

I rumors si sono scatenati quando il Papa dalla finestra del palazzo apostolico ha annunciato che per la fine di agosto avrebbe indetto un concistoro per la creazione di 16 nuovi cardinali elettori. Si voterà, attenzione, il 26 agosto. Dopodiché ci sarà una riunione straordinaria tra tutti i porporati per parlare della riforma della curia e di come la Chiesa deve adeguarsi alle sollecitazioni esterne.



Si dice che questo sia un modo per far familiarizzare i membri del collegio cardinalizio in vista di un eventuale futuro conclave, considerando che molti di loro non si conoscono affatto.

Al momento però Papa Francesco non sembra avere intenzione di dimettersi e due settimane fa lo ha lasciato bene intendere ai vescovi italiani quando ha partecipato alla loro assemblea generale.

