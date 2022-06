Zona Bianca, Naomi De Crescenzo: "Quanto guadagno coi miei video spinti", Brindisi sconvolto

06 giugno 2022 a

Parentesi piccante, anzi piccantissima, a Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Già, perché nelle battute finali della puntata di domenica 5 giugno ecco ospite in collegamento Naomi De Crescenzo, la seconda italiana più seguita in assoluto su Only Fans, la celebre piattaforma a pagamento tutta dedicata a contenuti esclusivi e spesso e volentieri a luci rosse.

La De Crescenzo, che posta contenuti sensuali ed erotici, su OnlyFans vanta oltre 600mila follower. Ma a impressionare sono le sue parole circa gli incassi mensili che derivano dalla sua peculiare attività: "Non l'ho mai detto di preciso, ma guadagno molto. Più di un politico", alza subito l'asticella. Il tutto, come detto, soprattutto vendendo dei video intimi.

Dunque, Naomi aggiunge: "A differenza dei por*** attori, io vengo vista come una persona reale e concreta. Chi mi segue ha l'esigenza di avere un contatto diretto con me", sottolinea. Dunque, aggiunge che però c'è anche chi la contatta soltanto per parlare e sfogarsi. "La mia parola d'ordine è consapevolezza", aggiunge spiegando la sua ricetta per tenersi alla larga da eventuali rischi. "Una ragazza, quando decide d'intraprendere questo tipo di percorso, deve essere consapevole di ciò che fa e degli eventuali rischi", conclude Naomi De Crescenzo.

