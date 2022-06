Rita Dalla Chiesa, la vergogna della sinistra: "Le paladine del Pd sono sparite. Come sempre"

06 giugno 2022 a

Rita Dalla Chiesa si accoda a Giorgia Meloni. Anche la conduttrice e giornalista si scaglia contro il Partito democratico che, di fronte alle violenze di Peschiera del Garda, ha preferito tacere. "Le 'paladine' del Pd spariscono sempre quando i diritti delle donne vengono violati da chi non fa loro comodo difendere. Vecchia storia", cinguetta al vetriolo. E infatti nessuno si è fatto vivo, nemmeno quando le ragazze, tutte tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia, hanno raccontato nei dettagli lo sconvolgente episodio. "Eravamo circondante, il caldo era asfissiante, alcune di noi sono svenute. Mentre cercavamo un controllore avanzando a fatica lungo i vagoni" alcuni ragazzi "ridevano, ci dicevano 'le donne bianche qui non salgono’".

Sarebbero circa una trentina i nordafricani minorenni oggetto di indagini. "Stiamo facendo accertamenti su tutti i fatti che possono avere risultanze penali - ha spiegato Carlo Bartelli, dirigente della squadra mobile di Verona -. Si sta procedendo con una ricostruzione dei fatti avvenuti giovedì in spiaggia, nell'abitato di Peschiera del Garda e sul treno". Eppure l'atteggiamento dei dem non ha indignato solo la Dalla Chiesa.

Prima di lei era stata la leader di Fratelli d'Italia a denunciare l'ultima vergogna del Pd: "Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe. Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati. Solidarietà alle giovani, costrette a subire questo episodio indegno per aver voluto passare una semplice giornata di svago al parco divertimenti". Ma nemmeno questo ha portato il partito e il suo segretario Enrico Letta a condannare le violenze una volta per tutte.

