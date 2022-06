Cartabianca, Michele Santoro e il pesante sospetto: "Chi ha chiesto la lista dei putiniani ai servizi segreti"

08 giugno 2022 a

a

a

Si parla della lista dei putiniani in Italia da Bianca Berlinguer a Cartabianca, nella puntata del 7 giugno, e Michele Santoro sottolinea la gravità di questa situazione. "L’articolo con la lista dei presunti opinionisti putiniani? Questa è un'aggressione alla libertà di pensiero, è un abuso di potere, dobbiamo sapere chi l’ha fatta", tuona il giornalista. Che ha un sospetto: "I servizi segreti hanno dato questo rapporto ai giornalisti? Chi l’ha chiesto?".

"Tu non mi fai paura, hai capito?": Sallusti asfalta in due minuti Di Battista, la frase che lo fa sbroccare

E ancora, prosegue Michele Santoro tirando in ballo la libertà di espressione: "Non posso accettare la definizione secondo cui quando uno esprime la propria opinione allora fa propaganda. In Italia", evidenzia, "per la nostra Costituzione, si può persino essere filo-russi".

"Io voglio capire perché usate questa parola": Capuozzo dirompente in tv, rivela un'amarissima verità

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, per Santoro non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto l'Occidente in passato. "Quando gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq saremmo dovuti andare a difendere Saddam? Cosa abbiamo fatto in Kosovo e in Afghanistan?", chiede il giornalista. Che sull'invio di armi pesanti al presidente ucraino Zelensky, come i missili a lunga gittata, osserva: "Novanta giorni fa mi ero limitato a considerare che gli ucraini avrebbero chiesto l’impiego di missili a media gittata e la situazione sarebbe diventata davvero pericolosa. Questa è un’arma che può cambiare l’andamento della guerra".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.