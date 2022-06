Stasera Italia, Giulio Tremonti-choc: "Cosa accadrà a settembre e ottobre", democrazia in pericolo?

08 giugno 2022 a

A Stasera Italia sale in cattedra Giulio Tremonti. Siamo al talk-show di approfondimento politico condotto da Babrara Palombelli su Rete 4 dove, nella puntata di mercoledì 7 giugno, una parentesi è dedicata alle polemiche relative ai "filo-Putin", alle liste pubblicate dal Corriere della Sera e che hanno scatenato una grande polemica con nomi e cognomi di chi volterebbe le spalle all'Ucraina.

E interpellato sul punto, Tremonti dice chiaro e tondo che, a suo giudizio, non dovremmo preoccuparci di questa vicenda. Ma di qualcosa di ben più pericoloso, temibile e insidioso. "Detto francamente credo che abbiamo altri problemi. Credo. Andiamo verso una stagione difficile, verso un settembre-ottobre dominato dall'inflazione. E l'inflazione è come è stata la pandemia ma colpisce soprattutto i poveri. E una volta, nel dopoguerra, si chiamava caro-vita. Il caro-vita è tra noi", sottolinea solenne.

"Oggi fare il pieno di benzina... il litro ormai è oltre i 2 euro, incorporando lo sconto del governo, che finisce a luglio. E poi io credo che i grandi problemi, anche di disordine e di squilibrio, anche democratico in Italia, siano in arrivo da quel lato. Non tanto dalla televisione e da queste polemiche. Io credo che quel che sta accadendo sul lago di Garda, a Berlino... credo che dobbiamo essere attenti agli elementi reali che sono qui tra noi", conclude Tremonti, prospettandoci un futuro prossimo drammatico.

