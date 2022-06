Arabgt è il più forte in Italia su Tik Tok per il mondo dei motori, le super car diventano virali con lui

Francesco Fredella 10 giugno 2022 a

ArabGt è il suo nome d'arte. Influencer molto forte su Tik Tok, un punto di riferimento nel mondo dei motori con le sue uniche caratteristiche legate al mondo delle auto di lusso. "In un degli ultimi video, con milioni di visualizzazioni, nel deserto di Dubai presento la nuova Ferrari Roma contro McLaren", racconta. "Inizio a mostrare queste due auto con le domande ai fan, impazziti per le supercar". Su Tik Tok conta 300mila followers con oltre 3 milioni di like. Un vero trionfo.

La sua ilarità e simpatia conquista praticamente tutti. Arabgt, il suo vero nome è Sofiane Antonio Rabeh, padre arabo e madre veneta. In Rete si parla molto di lui perché oltre ad essere un esperto di motori è anche molto fotogenico. Questo dettaglio non sfugge e ai fan piace vederlo in auto di lusso nelle location più belle del pianeta: deserto, mare, montagne. Tenetevi pronti.

