Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo: "Giorgia Meloni? Vero leader ma...", cosa può fermarla

Giorgia Meloni è sicuramente una delle vincitrici di questa tornata elettorale, dato che Fratelli d’Italia è finito davanti alla Lega praticamente ovunque, anche in città del Nord che sono spesso state un grande bacino di voti per il partito di Matteo Salvini. Il giorno dopo le elezioni, la Meloni è volata in Spagna e ha partecipato al comizio di Vox, forza di estrema destra.

Lilli Gruber a Otto e Mezzo ha chiesto a Lucio Caracciolo un’interpretazione del viaggio della leader di Fdi. “Innanzitutto fammi dire che il grande sconfitto è il voto - ha esordito il direttore di Limes - la gente non ha più voglia di votare perché lo considera relativamente irrilevante, persino per l’elezione dei sindaci che sono comunque facce visibili. Con questi presupposti cosa pensiamo che accadrà alle elezioni politiche, dove i partiti sono delle ombre? Pensiamo ad esempio al Movimento 5 Stelle, che sembra morto. Si mette in questione la radice della democrazia”.

Caracciolo ha poi commentato l'ascesa costante della Meloni, che sta traducendo in voti reali il consenso che le viene attribuito dai vari sondaggi nazionali: “Congratulazioni perché ha sicuramente vinto e si presenterà come leader del centrodestra alle prossime elezioni. Il suo problema non è lei ma il partito: non ci sono personalità disponibili per incarichi e responsabilità di governo”.

