Pupo, "come pago le conseguenze della poligamia": una straziante rivelazione intima

Pupo si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Tra successi, debiti e poligamia, il cantante 67enne si è lasciato andare anche a molte confessioni intime sugli alti e bassi della sua vita. La sua è una vita da bigamo, Pupo ha infatti sposato Anna Erli a 19 anni nel 1974 per poi iniziare una relazione con Patricia Abati nel 1989. La sua è una famiglia allargata ricca di figli e nipoti ma ha ammesso che non è stato per niente facile, e non lo è tutt'ora, gestire questa situazione, soprattutto in un paese come l'Italia.

"Chi mi invidia fa male", ha affermato Enzo Ghinazzi (in arte Pupo): "È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C'è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così. Pensate sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie tre figlie o a chiunque altro un rapporto pluriamoroso come il mio?". Nonostante la difficoltà di gestire un rapporto così aperto, il cantante ha ammesso che le due donne gli hanno insegnato la vera lealtà rendendo la sua vita migliore. Non si pente quindi su nessun fronte sulla sua scelta d'amore.

"La poligamia è una realtà diffusa, maggioritaria nel pianeta. La nostra cultura, educazione, religione ci impediscono di essere poligami. Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole". Parole conc ui Pupo ha voluto sottolineare la difficoltà riscontrata negli anni, che persiste tutt'ora, sul suo essere poligamo ma ciò nonostante le sue figlie e figliastre hanno un bellissimo rapporto tra loro. Il nipotino Matteo, che oggi ha otto anni, chiama addirittura nonna sia Anna sia Patricia.



