Guido Crosetto, "Giorgia Meloni premier? Forse no...": chi può finire a Palazzo Chigi

Guido Crosetto ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha analizzato quanto emerso dalle elezioni amministrative. Lo ha fatto ovviamente dal punto di vista di Fratelli d’Italia, che ha contribuito a fondare prima di limitarsi a un ruolo di “osservatore” politico. Il verdetto è stato chiaro per il centrodestra: quello di Giorgia Meloni è il partito trainante della coalizione, capace di raccogliere voti anche dalle persone deluse dal Movimento 5 Stelle.

“Nelle coalizioni tocca ai partiti più grandi avere più buon senso degli altri - ha dichiarato Crosetto - Fdi deve farsi carico di guidare il centrodestra. È da 5 anni che Giorgia Meloni dice di volere l’alleanza del centrodestra, perché ritiene sia l’unica strada praticabile. E ha un vantaggio: lei non ha mai tradito”. Ma Crosetto vede la Meloni più come “regista” della coalizione o come “prima punta” per salire a Palazzo Chigi? “Considero Giorgia - ha risposto - così intelligente da pensare che se ritenesse più utile un’altra persona a Palazzo Chigi al posto suo, lei sceglierebbe questa soluzione”.

“Per lei la - ha aggiunto Crosetto - programmazione politica non è programmazione personale, ma predisporre un percorso per aiutare questo Paese il più possibile”. Quindi la Meloni non metterebbe “pregiudiziali” su Palazzo Chigi e pensa soprattutto a far crescere ulteriormente il suo partito: “Dove lo vedo? Sopra al 25%. Ma il risultato sarà buono se tutto il centrodestra avrà la maggioranza”.

