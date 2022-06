Oliviero Toscani, odio sulla Meloni: "Fascista e...", la frase gravissima

16 giugno 2022 a

Anche Oliviero Toscani si è unito alle critiche durissime nei confronti di Giorgia Meloni. Il noto fotografo è intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 e ha attaccato apertamente la leader di Fratelli d’Italia, che si è ritrovata sotto assedio dopo l’intervento al comizio di Vox, considerato un partito di estrema destra spagnola.

“Ha detto cosa di una ideologia violenta - ha commentato Toscani - è razzista? Sicuro, lei è fascista. Non che arriva col fez e la camicia nera, va messa in rapporto al tempo in cui viviamo. È una mentalità fascista”. Inoltre il fotografo si è espresso anche l’esito del primo turno delle amministrative a Verona, dove Damiano Tommasi è stato il più votato e affronterà al ballottaggio il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fdi e Lega. “Tommasi è un grande uomo - ha dichiarato Toscani - una fortuna avere uno come lui. Sboarina non va bene, se ne vada con la Meloni in Spagna e lascino la gente civile a vivere civilmente. Porterei anche il mio cane a votare Tommasi, almeno diamo due voti”.

Nel frattempo non si placano le polemiche dopo il fuoco di La7 contro la Meloni, che però ha risposto per le rime: “Una sinistra totalmente allo sbando passa le sue giornate a insultarmi e a mistificare le mie dichiarazioni. Nella vita mi sono sempre assunta le mie responsabilità, è ora che lo facciano anche gli altri: querelerò chi ha raccontato falsità”.

