Stasera Italia, Pietro Senaldi: "La lite Conte-Di Maio? Perché fa comodo a tutti e due"

Si parla dello scontro tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 giugno e Pietro Senaldi sostiene che la lite tra il leader del Movimento 5 Stelle e il ministro degli Esteri sul doppio mandato, "fa comodo a tutti e due". Spiega il condirettore di Libero: "Non a caso (questo scontro, ndr) viene dieci giorni dopo la decisione dell'invio di armi all'Ucraina". Ormai Luigi Di Maio, prosegue Senaldi, "non ha più nulla da spartire con i grillini. Diventare la faccia presentabile, diventare la forma gli ha fatto perdere completamente la sostanza e non ha più nulla dello spirito grillino". Da parte sua, "anche Conte è soffocato dal governo, a lui conviene staccarsi perché potrebbe trovare degli spazi nella protesta".

Perché non esiste solo la protesta contro il governo raccolta da Giorgia Meloni. "Esiste un'altra protesta", sottolinea il condirettore di Libero, "che non è di destra". I grillini delusi, infatti, "hanno disertato il seggio". Insomma, conclude Senaldi: "Loro litigano ma fanno finta e Beppe Grillo ha già dato la sua benedizione. Noi sappiamo che chi ha già due mandati resterà con Luigi Di Maio e Conte tenterà la sopravvivenza del nuovo M5s o del M5s che resta".

