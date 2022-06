Fedez, battutaccia contro Papa Francesco: "Sesso prima del matrimonio? Solo se..."

18 giugno 2022 a

Il Papa fa il Papa, ma a Fedez non piace più. Gli applausi per le posizioni di Francesco sulla guerra non si sentono più, sostituiti dagli sberleffi. Su Instagram il rapper ha fatto lo show per contestare l'appello del pontefice ai giovani: "Non fate sesso prima del matrimonio". "Buon sabato 18 giugno dal 1730", ha scritto Fedez sui social commentando un articolo sul documento vaticano Itinerari Catecumenali per la vita matrimoniale nel quale viene ribadito come "non deve mai mancare alla Chiesa il coraggio di proporre la preziosa virtù della castità" autentica "alleata dell’amore", "via privilegiata per imparare a rispettare l’individualità e la dignità dell’altro, senza subordinarlo ai propri desideri".

"Amici vaticani: se non potete giocare al gioco almeno non fate le regole" scrive Fedez in una delle sue stories mentre si trova a Bari per un concerto. Nella successiva l'appello: "Scopate amici, scopate più che potete (se vi va) che la vita è troppo breve per ascoltare il Vaticano". E infine: "Comunque, il sesso prima del matrimonio solo se non vi fa arrivare tardi alla cerimonia". Una battuta che getta benzina sul fuoco su questo dibattito anacronistico che vorrebbe, ancora oggi, la castità prematrimoniale non come una scelta, ma come una imposizione.

