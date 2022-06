Lilli Gruber, "ero arrivata a pesare 44 kg": il dramma della conduttrice di Otto e Mezzo

18 giugno 2022 a

Non è passata inosservata l'assenza di Lilli Gruber da Otto e Mezzo. Nei giorni scorsi la conduttrice di La7 si è dovuta assentare causa Covid: "Ho preso la variante Omicron 4 o 5, quella super aggressiva, dopo avere vissuto come una monaca per due anni e mezzo", ha detto ai microfoni di Un Giorno da Pecora. Su Rai Radio1 la giornalista racconta di un vero e proprio dramma iniziato due settimane fa dopo una cena con una quindicina di amici. Tra loro - ha spiegato - "c’era anche un’americana, che conosco, appena arrivata da Davos. Siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima".

Finita la serata, come tanti, il gruppo si è abbracciato permettendo al virus di diffondersi. "Sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito - ha detto amareggiata aggiungendo il lungo elenco di sintomi subiti - febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato. È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e molta fiacca. Ero arrivata a 44 chili, ora mi sono rimessa ‘all’ingrasso’".

A prendere il suo posto a Otto e Mezzo, Giovanni Floris. È a lui che la Gruber ha voluto far arrivare i suoi ringraziamenti: "È gentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l’ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua professionalità". Ma la conduttrice non ha fatto in tempo a tornare al timone, che subito è stata al centro di una vera e propria bufera. Il centrodestra, Giorgia Meloni in prima linea, non ha nascosto la sua contrarietà nei confronti di alcuni ospiti e di alcune frasi espresse durante la trasmissione.

