In Onda, Concita De Gregorio: "Zelensky vestito come uno che...", un commento sconcertante

Il sabato sera in tv, alle porte dell'estate, ci offre In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo e trasmesso su La7. E il programma ha tenuto banco anche nella serata di sabato 18 giugno.

Al centro dell'attenzione ancora il conflitto in Ucraina, l'invasione russa e gli effetti delle sanzioni. Il tutto nella settimana in cui Mario Draghi - insieme ad Emmanuel Macron ed Olaf Scholz - si è recato in visita proprio in Ucraina, incontrando il suo omologo locale, il premier Volodymyr Zelensky.

E a In Onda ovviamente si è parlato anche di quella visita. E un commento di Concita ha destato curiosità ed è stato rilanciato a più riprese sui social. Sugli schermi mostrano la foto della stretta di mano a Kiev tra Draghi e Zelensky, quella che potete vedere qui in calce, ed ecco che la De Gregorio, commentando il look casual dell'ucraino, afferma: "È vestito come uno che lavora". E ci si interroga: dunque Draghi è vestito da nullafacente? Ai posteri l'ardua sentenza.

