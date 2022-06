Matteo Renzi a In Onda? "Abbiamo capito il suo trucco": come lo gelano Parenzo e De Gregorio

04 giugno 2022 a

a

a

“Devi comprare il libro per sapere che ci sei, un trucco per non essere querelato”. Così David Parenzo ha scherzato con Matteo Renzi su ‘Il mostro’, edito da Piemme e in cima alle classifiche di vendite. Ospite di In Onda, il leader di Italia Viva è stato accolto da un simpatico siparietto tra Parenzo e Concita De Gregorio, che ha risposto al collega affermando che “forse non lo hanno ancora letto tutti”.

"Il mio voto?". Mario Monti bacchetta la De Gregorio: "Anziché cercare il pettegolezzo...", gelo in studio

Il discorso è poi scivolato sulla guerra in Ucraina e in particolare sull’ultima presa di posizione assunta dall’ambasciata russa a Roma, che ha accusato l’Italia di “russofobia” e di portare avanti sui media una campagna contro i cittadini russi. “La vera violenza è quella fisica, è l’aggressione dell’Ucraina da parte di Mosca - ha commentato Renzi - il problema vero è che alla fine questa guerra la perderanno tutti. Vladimir Putin si aspettava di chiudere la partita in un paio di settimane e invece si ritrova al 101esimo giorno, ma sul medio periodo non vinceranno nemmeno l’Europa e gli Stati Uniti”.

Parenzo e Cremaschi, tira un'aria pesantina: quale il segreto dietro a un simile astio?

“Pur non dimenticando che Putin è l’aggressore e la Russia è responsabile - ha continuato Renzi - occorre però un’iniziativa diplomatica europea, altrimenti questa guerra sarà congelata e avrà prospettive catastrofiche, in primis per la popolazione ucraina e poi per il mondo occidentale. Carestia? Il capo di JP Morgan dice che sta arrivando l’uragano: se lo dice lui - ha chiosato Renzi - allora c’è da preoccuparsi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.